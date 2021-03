Due Americhe a confronto dentro l’universo Marvel (Di giovedì 1 aprile 2021) Probabilmente Kevin Feige, l’architetto del Marvel Universe cinematografico, verrà considerato in futuro con il medesimo rispetto di cui gode oggi un Roy Thomas, per esempio, fra i fan più anziani, quelli che si sono formati leggendo gli spillati di molti decenni fa. Feige è riuscito nell’impresa di riscrivere la famigerata continuity, ossia l’impalcatura che salda insieme tutte i vari angoli della galassia e serie Marvelliane, creando di fatto un terzo Universo che si associa a quello classico e Ultimate (anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 aprile 2021) Probabilmente Kevin Feige, l’architetto delUniverse cinematografico, verrà considerato in futuro con il medesimo rispetto di cui gode oggi un Roy Thomas, per esempio, fra i fan più anziani, quelli che si sono formati leggendo gli spillati di molti decenni fa. Feige è riuscito nell’impresa di riscrivere la famigerata continuity, ossia l’impalcatura che salda insieme tutte i vari angoli della galassia e serieliane, creando di fatto un terzo Universo che si associa a quello classico e Ultimate (anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

zazoomblog : Due Americhe a confronto dentro l’universo Marvel - #Americhe #confronto #dentro - LongoOlgaMaria_ : Soltanto noi 'civilizzati' facciamo queste porcherie, in Africa e nelle due Americhe, in Australia non esiste la ma… - NCalvagno : @GIGGIONAPOLI @AnnaLeonardi1 @AlessiaMorani E con le due Americhe, come le chiami tu.Essatamente uguale, se parlava… - fabiogermani : Di questo tema, complesso e fondamentale per capire un pezzo di storia relativo alle “due Americhe”, avevamo scritt… -