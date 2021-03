Dr Martens | due nuovi modelli per i 60 anni dell’iconica scarpa 1461

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Per i 60del modello, Dr.ha dato vita a dueper la stagione primavera estate: confort e iconicità le cifre stilistiche In occasione del sessantesimoversario del mitico modello, Dr.sta per rilasciare due, destinati a ripeterne il successo.Iced ePeppermint Green fanno parte della stagione primavera/estate 2021 e restando fedeli al DNA della silhouette originale. Quindi indossare queste scarpe sarà come ripercorrere la storia di un brand cult. Come tutte le grandi storie, anche quella di Dr.inizia quasi per caso. Era il primo aprile 1961 quando è nato il primo modello di stivali ...

Advertising

CosmoWildWolf : RT @CheriScarlet: Aperta ASTA DELLE DOTT. MARTENS!!! CANALE DI INVITO! Qui potrete fare il vostro tributo, chi saprà farmi contenta avrà du… -

Ultime Notizie dalla rete : Martens due

Vogue Italia

...Altripoi a Milano ? BigRom , che prima del calcio d'inizio si era inginocchiato in sostegno del movimento 'Black Lives Matter', è stato schierato al centro del tridente completato dae ...... anche se calciatrici come Zsanett Jakabfi (in questa, la sua ultima stagione al Wolfsburg) e ...(Paris Saint - Germain) 3 Fran Kirby (Chelsea) 3 Sydney Lohmann (Bayern München) 3 Lieke(...Per i 60 anni del modello 1461, Dr. Martens ha dato vita a due nuovi modelli per la stagione primavera estate: confort e iconicità le cifre stilistiche. In occasione del sessante ...Per Teboza e Martens Asperges, due aziende agricole olandesi che coltivano asparagi, il 24 marzo hanno preso in consegna lo Sparter, il robot raccoglitore di asparagi di Cerescon.