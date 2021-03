Dopo la sentenza Sandulli la Procura Federale indaga il Torino per “furbizia”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Le motivazioni delladella Corte Sportiva d’Appello su Lazio-, scritte in quella maniera, con quelle accuse plateali al comportamento “furbesco” del, non potevano non sortire effetto. Laha aperto un’indagine sui granata. Sul modo con cui – questa è la tesi motivata dal Giudice– avrebbero cavalcato l’epidemia di Covid nel proprio spogliatoio, ottenendo l’annullamento della trasferta a Roma grazie all’intervento dell’Asl di. “Ilha tratto profitto dall’Asl. Comportamenti non in linea con i principi di lealtà”, aveva scritto tra l’altronelle motivazioni del verdetto. Che ora avrà dunque un seguito. Perché nel frattempo la Lazio, scrive il Corriere dello Sport, è ...

E per ciascuna, in assenza di adeguamento prima della sentenza finale della Corte Europea, l'Italia ... dopo aver segnalato la cosa a tutte le istituzioni di controllo italiane - Ministero dei Trasporti,... ... volevo uscirne a testa alta - le prime parole di Signori il verdetto - . Finalmente siamo ... La sentenza di ieri arriva un mese più tardi dall'assoluzione ottenuta dal Tribunale di Piacenza, dove ... Le motivazioni del verdetto su Lazio-Torino hanno innescato la Procura: troppo plateali ai granata le accuse di aver usato l'Asl ...