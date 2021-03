Dopo la manutenzione, i tritoni dell’Oasi Wwf tornano “a casa” (VIDEO) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono tornati nel proprio stagno i 40 esemplari di tritoni ospiti dell’Oasi Bosco di San Silvestro, centro ambientale del WWF situato a Caserta, a pochi passi dalla Reggia borbonica. Questa mattina, con la collaborazione dei vigili del fuoco di Caserta, si è conclusa infatti l’opera di ripristino e riempimento dello stagno, interessato negli ultimi mesi da interventi di manutenzione e pulizia realizzati dal personale del centro, diretto da Francesco Vincenzo Paolella. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autobotte dalla sede centrale del Comando, aiutando il personale del Centro a riempire lo stagno, così i piccoli anfibi della colonia di tritoni “Lissotriton Italicus”, sono potuti ritornare nel proprio habitat. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono tornati nel proprio stagno i 40 esemplari diospitiBosco di San Silvestro, centro ambientale del WWF situato a Caserta, a pochi passi dalla Reggia borbonica. Questa mattina, con la collaborazione dei vigili del fuoco di Caserta, si è conclusa infatti l’opera di ripristino e riempimento dello stagno, interessato negli ultimi mesi da interventi die pulizia realizzati dal personale del centro, diretto da Francesco Vincenzo Paolella. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autobotte dalla sede centrale del Comando, aiutando il personale del Centro a riempire lo stagno, così i piccoli anfibi della colonia di“Lissotriton Italicus”, sono potuti ritornare nel proprio habitat. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Dopo la #Manutenzione, i #Tritoni dell'Oasi #Wwf tornano 'a casa' (VIDEO) ** - Cappellin_R : @ricpuglisi Individuare misure immediate dopo i ristori (>deficit pubblico) che promuovano la RIPARTENZA (>occupaz… - Cappellin_R : Individuare misure immediate dopo i ristori (>deficit pubblico) che promuovano la RIPARTENZA (>occupazione) e prim… - MercurioPsi : @SergiOrsin esatto, 'da vent'anni non si faceva la manutenzione (NDR: ventennale - che si fa appunto dopo 20 anni d… - ChrisMar976 : @virginiaraggi #Stradenuove che durano ben poco perché le varie società di servizi le rompono di nuovo poco dopo pe… -