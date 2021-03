Domenico De Maio è il nuovo vice sindaco del Comune di Salerno

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il primo cittadino Vincenzo Napoli nominadil’attuale assessore all’Urbanistica e Mobilità,De. Prende il posto dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Eva Avossa, subentrata in Parlamento. Sia Deche Avossa manterranno le rispettive deleghe in giunta garantendo continuità all’attività amministrativa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ora_Notizie : Il Sindaco Vincenzo Napoli ha nominato stamani Vice Sindaco di Salerno l'Assessore all'Urbanistica e Mobilità Domen… - giberna2 : @Domenico_p6 Di Maio: “Io ci volessi andare, ma sono impegnato con Cheddafi” - Domenico_p6 : RT @biagioamalfi: Dopo oltre 12 mesi di pressione da parte di Renzi oggi Di Maio si ricorda di essere ministro degli esteri e vola in Libia… - Snobbissima : @Domenico_p6 meglio di Di Maio anche un Furby (il pelouche parlante anni '90) - Domenico_p6 : RT @dani0470: @EmiliaBalestri1 @mpiacenonaver1 Ha ridicolizzato Di Maio e messo in evidenza quanto sia inadeguato a ricoprire il ruolo di m… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Maio

Il Denaro

Comune di Salerno: Avossa alla Camera, Dein pole per la nomina di vice sindaco 28 marzo 2021 E' l'assessore all'Urbanistica e MobilitàDe, il nuovo vice sindaco di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli lo ha nominato stamattina al posto dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Eva Avossa, subentrata in Parlamento. La nota ...Il Sindaco Vincenzo Napoli ha nominato stamani Vice Sindaco di Salerno l'Assessore all'Urbanistica e MobilitàDeal posto dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Eva Avossa subentrata in Parlamento. 'Questa mattina ho nominato Vice Sindaco di Salerno l'Assessore all'Urbanistica e Mobilità ...Stampa Il Sindaco Vincenzo Napoli ha nominato stamani Vice Sindaco di Salerno l’Assessore all’Urbanistica e Mobilità Domenico De Maio al posto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Eva Avossa subent ...Salerno, l'assessore Domenico De Maio nominato nuovo vice sindaco al posto di Eva Avossa entrata in Parlamento ...