Domenica In | Mara Venier non lascerà la conduzione | “Se non mi cacciano | diventerò nonna Mara”

Sarà l'ultima edizione di Domenica In? Sembrerebbe di no. In una lunga intervista al Messaggero, la conduttrice veneta spiega di non essere più convinta di voler lasciare il suo programma. "Quando l'ho detto ero convinta, lo pensavo"

In questo modo Barbara D'Urso va a fare concorrenza alla sua amicaVenier al timone diIn. Per stemperare un po' la situazione, la conduttrice ha voluto pubblicare sul proprio profilo ...Galeotta era stata l'ospitata della cantante aIn quandoVenier l'aveva interrogata sulla sua relazione. Andrea si era risentito per il fatto che la sua compagna non facesse mai il suo ...Mara Venier e la bellissima foto su instagram con il nipotino Claudio: "I miei pomeriggi più belli" Di tanto in tanto pubblica anche foto dei nipoti Mara ...Barbara D’Urso, che ha appena terminato la stagione di Live non è la d’Urso, sarà in onda con Domenica Live e tornerà così a “sfidare” Mara Venier. Dopo una serie di alti e bassi, sembra che tra le ...