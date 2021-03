"Dissanguati. Non me ne voglia il ministro, ma...": il leghista Rixi demolisce il vampiro Roberto Speranza | Video (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Se non consentiamo ad alberghi e ristoranti di tornare a lavorare, ci dissanguiamo. Non me ne voglia Roberto Speranza, ma credo che bisogna contemperare le esigenze sanitarie con quelle economiche". Cosi Edoardo Rixi, deputato della Lega ospite di Coffee Break in onda su La7, ha commentato l'argomento lockdown e chiusure. Il dibattito sul tema prosegue da tempo e l'annoso problema è al centro dell'attenzione politica in vista anche della Pasqua, dove tutta Italia ritornerà in zona rossa e la zona gialla non dovrebbe essere adottata almeno fino a maggio. Edoardo Rixi è vicino alle piccole e medie imprese: "Rappresentano il 97% della struttura portante del nostro Paese. Ripeto questa è la realtà che va salvaguardata. Bisogna cambiare le logiche di bilancio e pensare al futuro. Per pensare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Se non consentiamo ad alberghi e ristoranti di tornare a lavorare, ci dissanguiamo. Non me ne, ma credo che bisogna contemperare le esigenze sanitarie con quelle economiche". Cosi Edoardo, deputato della Lega ospite di Coffee Break in onda su La7, ha commentato l'argomento lockdown e chiusure. Il dibattito sul tema prosegue da tempo e l'annoso problema è al centro dell'attenzione politica in vista anche della Pasqua, dove tutta Italia ritornerà in zona rossa e la zona gialla non dovrebbe essere adottata almeno fino a maggio. Edoardoè vicino alle piccole e medie imprese: "Rappresentano il 97% della struttura portante del nostro Paese. Ripeto questa è la realtà che va salvaguardata. Bisogna cambiare le logiche di bilancio e pensare al futuro. Per pensare ...

