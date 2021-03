Disney+ sbarca su Sky Q e i dispositivi Now, tutto quello da sapere (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal 1° aprile (domani, ndr) Disney+ sarà disponibile su Sky Q e i dispositivi Now. La partnership tra Sky e Disney è stata annunciata tramite un comunicato congiunto, dove compaiono le dichiarazioni di Maximo Ibarra (amministratore delegato Sky Italia) e Kathryn Fink (GM Media The Walt Disney Company). “Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio in Italia di questo importante accordo con Disney, che conferma Sky come partner di eccellenza per i migliori produttori di contenuti” afferma l’amministratore delegato Sky. Sulla stessa lunghezza d’onda la Fink, a capo della divisione Media del gruppo Disney: “Questo lancio permetterà ad ancora più persone di poter vivere le storie che amano direttamente dallo schermo delle proprie case”, le sue parole. Disney+ su Sky e Now, cosa prevede l’accordo Al momento, non è prevista una partnership ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal 1° aprile (domani, ndr)sarà disponibile su Sky Q e iNow. La partnership tra Sky e Disney è stata annunciata tramite un comunicato congiunto, dove compaiono le dichiarazioni di Maximo Ibarra (amministratore delegato Sky Italia) e Kathryn Fink (GM Media The Walt Disney Company). “Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio in Italia di questo importante accordo con Disney, che conferma Sky come partner di eccellenza per i migliori produttori di contenuti” afferma l’amministratore delegato Sky. Sulla stessa lunghezza d’onda la Fink, a capo della divisione Media del gruppo Disney: “Questo lancio permetterà ad ancora più persone di poter vivere le storie che amano direttamente dallo schermo delle proprie case”, le sue parole.su Sky e Now, cosa prevede l’accordo Al momento, non è prevista una partnership ...

