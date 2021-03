Diritti TV | l’AD di Sky fa il punto | “Rimaniamo la casa dello sport Aperti a una trattativa con Dazn”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Con l'assegnazione deitelevisivi aper il prossimo triennio di Serie A, Sky ha subito una brutta botta.Dopo quasi un ventennio di monopolio, la televisione satellitare ha perso il bando ed è stata costretta a cedere il passo alla piattaforma streaming. A meno di clamorosi ribaltonidovrebbe trasmettere tutte e 10 le partite in esclusiva, con Sky che rimarrebbe totalmente a secco. Nella giornata odierna, l'amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha rilasciato delle dichiarazioni a Repubblica, in cui ha provato a spiegare le prossime mosse che il colosso di Murdoch farà.Nonostante la perdita della Serie A, per Ibarra, Sky rimarrà lae potrà comunque garantire grande calcio: "Diremo agli abbonati che su Sky in ogni caso continueranno ad ...