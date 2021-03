DIRETTA Lituania-Italia: segui la partita LIVE (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alle 20.45 in programma l’ultimo match di questa sosta delle nazionali, l’Italia di Mancini è chiamata ad affrontare la Lituania. Per l’Italia arriva l’ultimo test, che non va assolutamente sottovalutato. Le prime due uscite hanno visto gli azzurri assolutamente sul pezzo, in grado di battere due compagini di spessore come l’Irlanda e la Bulgaria. Sarebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alle 20.45 in programma l’ultimo match di questa sosta delle nazionali, l’di Mancini è chiamata ad affrontare la. Per l’arriva l’ultimo test, che non va assolutamente sottovalutato. Le prime due uscite hanno visto gli azzurri assolutamente sul pezzo, in grado di battere due compagini di spessore come l’Irlanda e la Bulgaria. Sarebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Lituania-Italia, ufficiali e risultato in diretta LIVE delle qualificazioni mondiali: Dopo le due vittorie su Irlan… - SkySport : Lituania-Italia, ufficiali e risultato in diretta LIVE delle qualificazioni mondiali - Lipeeehh97 : RT @Vivo_Azzurro: #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali #Qatar2022 ??… - tom_caramel : RT @Vivo_Azzurro: #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali #Qatar2022 ??… - RaiSport : #calcio Qualificazioni Coppa del Mondo Qatar 2022 girone C: Lituania - Italia #Qatar2022 #LituaniaItalia @FIGC Se… -