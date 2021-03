Dipendente comunale cieco si incatena al Comune di Ardea | ‘Mi hanno negato la dignità del lavoro’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) «Oggi un nostro il Dirigente Sindacale del CSA RAL Emanuele Barberideldi, ridotto alla disperazione per l’atteggiamento di abbandono da parte deldi Area si è dovutore inalla fine del turno di lavoro. Nonostante ildidebba ancora liquidare arretrati retributivi e buoni pasto del 2020, non è stato nemmeno in grado di fare tempestivamente gli adempimenti per far avere un prestito, oneroso per il, da una banca privata. Purtroppo la negazione di un prestito cui ilaveva diritto, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo che dacivile e da sindacalista ha visto ildi ...