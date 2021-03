DiMartedì, il video di Ilaria Capua sul vaccino ai politici: “In emergenza bisogna mettere al sicuro chi comanda” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La scienziata Ilaria Capua è intervenuta ieri a DiMartedì da Giovanni Floris su La7 per dire la sua sul vaccino ai politici. Spiegando che nelle situazioni di emergenza è necessario mettere in sicurezza chi comanda. In trasmissione è intervenuto prima Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, il quale ha detto che c’è bisogno di mettere al sicuro chi comanda. “Non credo sia un privilegio mettere in salvo il comandante generale”, ha detto Sallusti. Poi è toccato a Capua: “Posso dire che si può trovare una sintesi, magari si vaccinano gli over 70 che hanno responsabilità. In una situazione di emergenza bisogna ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) La scienziataè intervenuta ieri ada Giovanni Floris su La7 per dire la sua sulai. Spiegando che nelle situazioni diè necessarioin sicurezza chi. In trasmissione è intervenuto prima Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, il quale ha detto che c’è bisogno dialchi. “Non credo sia un privilegioin salvo ilnte generale”, ha detto Sallusti. Poi è toccato a: “Posso dire che si può trovare una sintesi, magari si vaccinano gli over 70 che hanno responsabilità. In una situazione di...

