Dichiarato morto, respira prima di espianto organi: il video (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lo dichiarano morto, si preparano a espiantare gli organi. Lui, però, ricomincia a respirare. E' la vicenda che coinvolge il 18enne Lewis Roberts, ricoverato da circa 20 giorni al Royal Stoke University Hospital, nello Staffordshire, dopo essere stato investito da un furgone e aver riportato lesioni cerebrali. La sorella Jade, con un video pubblicato su Facebook lo scorso 18 marzo, documenta gli sviluppi a dir poco sorprendenti. "Eravamo pronti a dirgli addio, avevamo firmato i moduli. Era stato Dichiarato morto, il decesso era stato comunicato al medico legale. A mezzanotte ho chiesto a Lewis di emettere un respiro, ho contato fino a 3. E Lewis ha respirato", racconta la ragazza. "Ci hanno detto che poteva essere un errore dei macchinari, siamo andati a casa. Ci hanno ...

