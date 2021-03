(Di mercoledì 31 marzo 2021) Trentadidel farmaco (che ora si chiama Vaxzevria) prodotto dasarebberote negli Usa venendo vietata l’esportazione in, nonostante negli Usa l’Fda non abbia approvato questo vaccino. A riportarlo è MF-Milano Finanza, in edicola oggi, riprendendo quanto dichiarato a ClassCnbc da Piero Di, presidente dell’Irbm di Pomezia, la società che collabora con l’azienda alla produzione dell’antidoto al Covid-19: “Il presidente Draghi fa benissimo a mettere in atto tutte le azioni possibili, anche diplomatiche, per avere piùpossibili dai Paesi produttori. Attualmente però la maggiore produttività ce l’hanno Inghilterra, India e Usa. Tutti e tre hannoto l’export, ma la cosa strana è che l’abbiano fatto ...

Advertising

Barbara68545184 : RT @HuffPostItalia: Di Lorenzo: 'L'America blocca 30 milioni di dosi Astrazeneca destinte all'Europa' - OttaviDeborah : RT @Virus1979C: Di Lorenzo: 'L'America blocca 30 milioni di dosi Astrazeneca destinte all'Europa' - Virus1979C : Di Lorenzo: 'L'America blocca 30 milioni di dosi Astrazeneca destinte all'Europa' - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Di Lorenzo: 'L'America blocca 30 milioni di dosi Astrazeneca destinte all'Europa' - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Di Lorenzo: 'L'America blocca 30 milioni di dosi Astrazeneca destinte all'Europa' -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo America

L'HuffPost

Di, però, non si sente di puntare il dito contro il produttore, ricordando come 'la multinazionale ha messo in vendita un vaccino a 2,8 euro, cioè al costo industriale, facendo una scelta ...Nella Copa de le Liga Profesional colpo esterno per 2 - 0 del Sanin casa dell'Estudiantes grazie alle reti di Fernandez e Ramirez mentre finisce 2 - 2 tra Atletico Tucuman e Newells Old Boys ...Il presidente dell'Irbm di Pomezia intervistato da Milano e Finanza: "A decretare il blocco sono state le autorità del Paese: l’azienda non può fare nulla per modificare una decisione politica" ...Decisi i migliori otto del Master 1000 di Miami, primo torneo di questa caratura del 2021 che negli anni si è spesso guadagnato il soprannome di ‘quinto Slam’ e tra chi si sta giocando il successo c’è ...