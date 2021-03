Denise Pipitone, le prime parole di Olesya Rostova a Pomeriggio 5: 'Mammina mia non ti ho mai dimenticato, ti ho sempre cercato' (Di mercoledì 31 marzo 2021) le prime parole di Olesya Rostova a Pomeriggio 5: ' Mammina mia non ti ho mai dimenticato, ti ho sempre cercato '. Oggi, nel programma condotto da si è parlato del caso di Denise Pipitone, la bimba di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) ledi5: 'mia non ti ho mai, ti ho'. Oggi, nel programma condotto da si è parlato del caso di, la bimba di ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - EmilioBerettaF1 : Caso Denise Pipitone, l'avvocato della famiglia va in Russia dopo il video appello di una ragazza - costa577 : Chi l'ha Visto? e Denise Pipitone, Ricky Tognazzi massacra Federica Sciarelli: accusa e sospetto terrificanti… -