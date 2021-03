Denise Pipitone, le foto di Olesya da piccola: c’è la somiglianza? Solo il dna potrà chiarire tutto (FOTO) (Di mercoledì 31 marzo 2021) È lei o non è lei? Le supposizioni, le congetture, i dubbi sul possibile ritrovamento di Denise Pipitone, 17 anni dopo la sua scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, crescono di ora in ora. Dopo lo scoop del programma Chi l’ha visto? che è riuscito a scovare l’appello di una ragazza 21enne durante il programma del Primo Canale russo, Lasciali Parlare, ecco che i confronti somatici tra FOTO della piccola Denise e quelle di Olesya Rostova bimba, ragazza e adulta sembrano lasciare ancor di più in sospeso la risposta definitiva. Nell’appello in diretta tv la ragazza ha spiegato di essere stata rapita all’età di 5 anni, poi è finita in un campo nomadi, infine mentre chiedeva l’elemosina è stata arrestata e trasferita in un orfanotrofio. “Non ti ho mai dimenticato, ti sto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) È lei o non è lei? Le supposizioni, le congetture, i dubbi sul possibile ritrovamento di, 17 anni dopo la sua scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, crescono di ora in ora. Dopo lo scoop del programma Chi l’ha visto? che è riuscito a scovare l’appello di una ragazza 21enne durante il programma del Primo Canale russo, Lasciali Parlare, ecco che i confronti somatici tradellae quelle diRostova bimba, ragazza e adulta sembrano lasciare ancor di più in sospeso la risposta definitiva. Nell’appello in diretta tv la ragazza ha spiegato di essere stata rapita all’età di 5 anni, poi è finita in un campo nomadi, infine mentre chiedeva l’elemosina è stata arrestata e trasferita in un orfanotrofio. “Non ti ho mai dimenticato, ti sto ...

