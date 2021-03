Denise Pipitone, l’avvocato di famiglia partirà per la Russia per incontrare la ragazza rapita dai rom (Di mercoledì 31 marzo 2021) Viaggio in Russia nella speranza di ritrovare, dopo ben 21 anni, Denise Pipitone. Ma l’avvocato rischia di dover fare la quarantena obbligatoria per i viaggi all’estero. Sarà il legale della famiglia Pipitone, l’avvocato Giacomo Frazzitta, ad andare in Russia per la verifica del Dna. Il giurista – riporta la Repubblica – ha spiegato: “Attendiamo l’esame del Dna”. Sarà sempre lui, facente le veci di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise – scomparsa diciassette anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese – a intervenire alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”. Sarà mostrato l’appello di una ragazza russa che cerca la sua famiglia. La giovane – che oggi ha 21 anni, la stessa ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Viaggio innella speranza di ritrovare, dopo ben 21 anni,. Marischia di dover fare la quarantena obbligatoria per i viaggi all’estero. Sarà il legale dellaGiacomo Frazzitta, ad andare inper la verifica del Dna. Il giurista – riporta la Repubblica – ha spiegato: “Attendiamo l’esame del Dna”. Sarà sempre lui, facente le veci di Piera Maggio, la mamma della piccola– scomparsa diciassette anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese – a intervenire alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”. Sarà mostrato l’appello di unarussa che cerca la sua. La giovane – che oggi ha 21 anni, la stessa ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - astroHOErld : cioè raga mi vengono i brividi madonna se fosse denise pipitone piangerei - astrophysics77 : RT @opusmetricum: Tutti che 'il caso Denise Pipitone è il primo caso di cronaca che ricordo' deduco dunque che non solo i miei genitori han… -