Denise Pipitone | la notizia è arrivata dall’avvocato di Piera Maggio Le novità

Denise Pipitone è viva? E soprattutto, si trova attualmente in Russia ed davvero Olesya Rostov, giovane 21enne russa la quale ha inviato una lettera alla trasmissione in onda sull'emittente Primo Canale, per cercare la sua famiglia naturale? Questo il quesito lanciato ieri dal video promo di Chi l'ha visto, che questa sera riaccende i riflettori sulla bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, in Sicilia. La giovane russa ha realizzato una intervista dalla quale, secondo la segnalazione di una spettatrice del programma di Rai3, si evincerebbe la grande somiglianza con Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. Il Riformista, invece, ha ripercorso la storia di Olesya, che per alcuni tratti sembra coincidere almeno temporalmente con quella della bimba italiana.

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - UNDMofficial : New post: Olesya Rostova è Denise Pipitone? Ecco chi è la ragazza russa - babstae : comunque ho letto che c'è sta ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone e ho visto l'intervista russa e giuro ho… -