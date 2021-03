Denise Pipitone è Olesya Rostova? Chi è la ragazza in Russia che cerca la famiglia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Denise Pipitone è Olesya Rostova? Ecco le informazioni e le ultime sulla vicenda che sta facendo parlare il mondo intero. La ragazza russa che ha raccontato di esser stata rapita quando era piccola, è Denise Pipitone? Questa sera di 31 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto e si parlerà, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 31 marzo 2021)? Ecco le informazioni e le ultime sulla vicenda che sta facendo parlare il mondo intero. Larussa che ha raccontato di esser stata rapita quando era piccola, è? Questa sera di 31 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto e si parlerà, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - Smembronoie : Bah, resto dell'idea che prima di dare risonanza mediatica ad una notizia come quella del presunto ritrovamento di… - needjmalik : RT @opusmetricum: Tutti che 'il caso Denise Pipitone è il primo caso di cronaca che ricordo' deduco dunque che non solo i miei genitori han… -