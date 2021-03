Denise Pipitone è Olesya Rostova? C’è attesa per la prova del Dna, il commento di Piera Maggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Denise Pipitone Russia: si chiama Olesya Rostova la ventenne che ha lanciato un appello a mezzo stampa per trovare sua madre, sostenendo di essere stata rapita quando era bambina. La notizia sta facendo il giro del mondo, dopo che ieri il programma Chi l’ha visto? ha annunciato l’indiscrezione secondo cui la ragazza in questione potrebbe essere Denise Pipitone. Olesya Rostova è Denise Pipitone? Prima di poterlo accertare e/o escludere ed abbandonare così ogni speranza, ovviamente si attendono gli esiti degli accertamenti genetici necessari. Solo l’esame del Dna potrà infatti dire se la giovane donna russa sia o no la bimba siciliana scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. La giovane ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021)Russia: si chiamala ventenne che ha lanciato un appello a mezzo stampa per trovare sua madre, sostenendo di essere stata rapita quando era bambina. La notizia sta facendo il giro del mondo, dopo che ieri il programma Chi l’ha visto? ha annunciato l’indiscrezione secondo cui la ragazza in questione potrebbe essere? Prima di poterlo accertare e/o escludere ed abbandonare così ogni speranza, ovviamente si attendono gli esiti degli accertamenti genetici necessari. Solo l’esame del Dna potrà infatti dire se la giovane donna russa sia o no la bimba siciliana scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. La giovane ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - Maksmirto : RT @tempoweb: 'L'esame del #DNA' Caso #DenisePipitone Mamma Piera Maggio pronta a partire per la #Russia - periodicodaily : Forse una svolta sulla scomparsa di Denise Pipitone: “Aspettiamo il Dna” #DenisePipitone #DNA -