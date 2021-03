Denise Pipitone: Alesja Rostova, 'Chi l'ha visto?' ed i dubbi della rete (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto. Questo il promo choc diventato virale in poche ore nella giornata di iei. Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004, vive davvero in Russia? La segnalazione di una telespettatrice di Chi l'ha visto? verrà trattata stasera su Rai3. Nella prossima puntataChi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una ... Leggi su sicksadworld (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto. Questo il promo choc diventato virale in poche ore nella giornata di iei., la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004, vive davvero in Russia? La segnalazione di una telespettatrice di Chi l'ha? verrà trattata stasera su Rai3. Nella prossima puntataChi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - GazzettaDelSud : ????? OLESYA E' DENISE PIPITONE? | Olesya Rostova è una 20enne che ha inviato una lettera alla redazione di un prog… - Paola30502511 : RT @giusmo1: Caso Denise Pipitone, l'avvocato della famiglia va in Russia dopo il videoappello di una ragazza -