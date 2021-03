Denise Pipitone a chi l’ha visto: l’importante aggiornamento in diretta Tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) È finalmente andata in onda l'attesa puntata della trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto? con le ultime novità sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di cui si sono perse le tracce nel 2004 da Mazara del Vallo. È stato infatti mostrato l'appello di una ragazza russa, Olesya Rostova, oggi poco più che ventenne, che cerca la sua famiglia d'origine con un appello andato in onda nel programma ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare") in onda sull’emittente locale Primo Canale, e la cui somiglianza fisica con la mamma di Denise, Piera Maggio, oltre che il dato anagrafico, potrebbe far pensare che sia proprio lei quella bimba che si cerca di ben 17 anni. Il test del Dna sarebbe già stato effettuato, che dovrà essere poi confrontato con quello della mamma, ma non è stato tuttavia confermato se la ragazza abbia ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021) È finalmente andata in onda l'attesa puntata della trasmissione di Rai 3 Chi l'ha? con le ultime novità sulla scomparsa di, la bambina di cui si sono perse le tracce nel 2004 da Mazara del Vallo. È stato infatti mostrato l'appello di una ragazza russa, Olesya Rostova, oggi poco più che ventenne, che cerca la sua famiglia d'origine con un appello andato in onda nel programma ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare") in onda sull’emittente locale Primo Canale, e la cui somiglianza fisica con la mamma di, Piera Maggio, oltre che il dato anagrafico, potrebbe far pensare che sia proprio lei quella bimba che si cerca di ben 17 anni. Il test del Dna sarebbe già stato effettuato, che dovrà essere poi confrontato con quello della mamma, ma non è stato tuttavia confermato se la ragazza abbia ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - calmdownhoneyxx : fin da piccola i miei genitori mi hanno parlato del caso Denise Pipitone e vivendo a Mazara cioè stesso luogo di na… - mababeeb : RT @SamuelMontegra1: “Io non lo so come andrà a finire. Forse non lo saprò mai. Ma io ti aspetterò sempre. Non ho mai smesso di aspettarti”… -