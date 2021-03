Demonic | il nuovo film di Neill Blomkamp ha una data di uscita

(Di mercoledì 31 marzo 2021)è tornato alla regia con ilhorrore IFC ne ha acquistato i diritti, annunciandone ladiè tornato alla regia con, un horror che è stato acquistato da IFC Midnight e di cui è stato anche autore, e ora è stata annunciata ladi: il 20 agosto. Ilmaker, recentemente, aveva annunciato che è al lavoro sullo sviluppo di un sequel di District 9, che ha ottenuto un'ottima accoglienza ai box office nel 2009. I protagonisti dellungometraggio sono Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (The Age of Adaline, Aliens vs. Predator: Requiem, The Vampire Diaries) e Michael Rogers (Siren, The ...

