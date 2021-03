Demi Lovato ha spiegato cos'è la pansessualità in due parole: «Sono fluida» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Demi Lovato è solo l'ultima di una gran quantità di celeb che si Sono dichiarate pansessuali. Durante un 'intervista nel podcast di Joe Regan, la cantante ha spiegato come vive la propria sessualità (fluida) e ha dato la propria definizione di cosa sia la pansessualità. La popstar (ventinove anni da compiere in agosto) sta preparando il suo ritorno sulla scena musicale. A marzo è stato pubblicato su Youtube il suo documentario Dancing with the Devil, mentre la data di uscita del suo settimo album Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, è fissata per il prossimo 2 aprile 2021. Si tratta di un ritorno importante sulla scena discografica per Demi, che nel 2018 si era ritirata per un anno e mezzo a causa di un’overdose. Proprio con il lancio del documentario, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021)è solo l'ultima di una gran quantità di celeb che sidichiarate pansessuali. Durante un 'intervista nel podcast di Joe Regan, la cantante hacome vive la propria sessualità () e ha dato la propria definizione di cosa sia la. La popstar (ventinove anni da compiere in agosto) sta preparando il suo ritorno sulla scena musicale. A marzo è stato pubblicato su Youtube il suo documentario Dancing with the Devil, mentre la data di uscita del suo settimo album Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, è fissata per il prossimo 2 aprile 2021. Si tratta di un ritorno importante sulla scena discografica per, che nel 2018 si era ritirata per un anno e mezzo a causa di un’overdose. Proprio con il lancio del documentario, ...

