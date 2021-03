Deliveroo crolla in Borsa nel giorno del suo debutto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Borsa, Deliveroo crolla nel giorno del suo debutto: il titolo arriva a perdere fino al 30 per cento nelle prime battute della seduta. Il debutto di Deliveroo in Borsa si trasforma in un sostanziale disastro, con il titolo che è arrivato a perdere fino al 30%. Con ogni probabilità le ambizioni erano ben altre, invece la Borsa di Londra ha penalizzato il titolo, come in realtà previsto da diversi esperti che non avevano particolari dubbi sul crollo al debutto. “Continueremo a investire in innovazione per migliorare ulteriormente il nostro marketplace principale per i consumatori, i ristoranti, i supermercati, e i rider, mentre continuiamo anche a sviluppare ulteriormente le nostre attività in crescita, come in ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021)neldel suo: il titolo arriva a perdere fino al 30 per cento nelle prime battute della seduta. Ildiinsi trasforma in un sostanziale disastro, con il titolo che è arrivato a perdere fino al 30%. Con ogni probabilità le ambizioni erano ben altre, invece ladi Londra ha penalizzato il titolo, come in realtà previsto da diversi esperti che non avevano particolari dubbi sul crollo al. “Continueremo a investire in innovazione per migliorare ulteriormente il nostro marketplace principale per i consumatori, i ristoranti, i supermercati, e i rider, mentre continuiamo anche a sviluppare ulteriormente le nostre attività in crescita, come in ...

Advertising

news_mondo_h24 : Deliveroo crolla in Borsa nel giorno del suo debutto - jobwithinternet : RT @MilanoFinanza: Deliveroo crolla del 23% dopo il debutto in borsa - FinanciaLounge : Partenza disastrosa per #Deliveroo nel giorno della quotazione in #Borsa - InvestingItalia : Deliveroo crolla del 20% al suo debutto a Londra - - MilanoFinanza : Deliveroo crolla del 23% dopo il debutto in borsa -