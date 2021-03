Del Piero su Ronaldo: “reazione esagerata” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da footballnews24.it – “Credo che Cristiano Ronaldo abbia avuto una reazione davvero esagerata. Giusto essere arrabbiati ed anche protestare veementemente nei confronti dell’arbitro. Ma buttare la fascia a terra e poi continuare a comportarsi ed a lamentarsi in quel modo così plateale è inaccettabile per un campione che rappresenta la propria Nazionale sia come capitano sia come figura più iconica”. Ha parlato così la bandiera della Juventus Alessandro Del Piero ai microfoni di ESPN. Ed è risaputo che quando il Pinturicchio intende far passare un messaggio o esprimere un concetto il popolo bianconero si raduna in religioso silenzio ad ascoltare ciò che il proprio indimenticabile capitano ha da dire. Inoltre non si tratta mai di asserzioni banali. Ronaldo, reazione ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da footballnews24.it – “Credo che Cristianoabbia avuto unadavvero. Giusto essere arrabbiati ed anche protestare veementemente nei confronti dell’arbitro. Ma buttare la fascia a terra e poi continuare a comportarsi ed a lamentarsi in quel modo così plateale è inaccettabile per un campione che rappresenta la propria Nazionale sia come capitano sia come figura più iconica”. Ha parlato così la bandiera della Juventus Alessandro Delai microfoni di ESPN. Ed è risaputo che quando il Pinturicchio intende far passare un messaggio o esprimere un concetto il popolo bianconero si raduna in religioso silenzio ad ascoltare ciò che il proprio indimenticabile capitano ha da dire. Inoltre non si tratta mai di asserzioni banali....

