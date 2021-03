Decreto: Italia, aprile senza zone gialle. Ritorno a scuola, dalla materna alla prima media Consiglio dei ministri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un Decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo Decreto-legge) e di alcune misure già previste dal ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildei, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo prevede la proroga fino al 302021 dell’applicazione delle disposizioni deldel Presidente deldei2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo-legge) e di alcune misure già previste dal ...

