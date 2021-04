Decreto Draghi | tutte le novità | stop alle visite | scuole aperte fino alla prima media | farmacisti vaccinati

Advertising

valigiablu : L’Italia fa troppi condoni e ora tocca a Draghi. Studi alla mano, hanno molti più svantaggi che benefici |… - Corriere : ?? L’Italia resterà in #zonarossa e #zonaarancione per tutto #aprile, ma se e dove la curva si stabilizza il decreto… - Corriere : Bozza decreto Draghi, prorogate regole e divieti. Italia arancione e rossa fino al 30 a... - Storace : Ad aprile #chiusure ma con verifica settimanale. #Draghi litiga con #Speranza e #Franceschini che volevano bocciare… - GiadaFlamini : RT @fabius10scudi: Grazie, #Salvini, grazie. Un mese senza giallo e il personale sanitario di fatto costretto a vaccinarsi. Grande contribu… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Draghi

ad_dyn "La nostra lealtà al presidente- aggiunge - ci impone di lavorare insieme per ... "Leggiamo dalle agenzie di stampa che il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovolegge in ...media sulle aperture ma è scontro nel cdm con la lite centrodestra - centrosinistra sull' ... Tuttavia in casi di dati epidemiologici rassicuranti e al progredire delle vaccinazioni, il...Il commento del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini: "Una decisione giusta e attesa da anni" (ANSA) ...Pochi giorni fa il premier Mario Draghi aveva annunciato in conferenza stampa l’intenzione di intervenire contro il fenomeno degli operatori sanitari che rifiutano il ...