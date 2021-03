Decreto, Draghi ci rinchiude tutto aprile: ira Salvini. Vaccino, non solo medici: ecco chi sarà obbligato a farlo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alle 17.30 è iniziato via al Consiglio dei ministri chiamato a decidere sul nuovo pacchetto di norme per il contenimento dell'emergenza coronavirus. Ma da fonti di governo trapelano indiscrezioni pesantissime. L'ipotesi prevalente sarebbe quella di "nessuna zona gialla fino al 30 aprile". Questo quanto prevede la bozza del nuovo Decreto legge Covid e che prorogherà il dpcm approvato lo scorso 2 marzo. Insomma, dal 7 aprile in poi misure anti-contagio ancor più stringenti e spalmate per l'intero mese. Un punto che, se confermato, aprirebbe uno scontro nel governo. Matteo Salvini e la Lega, infatti, si sono sempre detti contrari a questa ipotesi. Si era ragionato su un compromesso, ossia nessuna zona gialla ma solo fino alla metà del mese. E ancora, Salvini nelle ultime ore aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alle 17.30 è iniziato via al Consiglio dei ministri chiamato a decidere sul nuovo pacchetto di norme per il contenimento dell'emergenza coronavirus. Ma da fonti di governo trapelano indiscrezioni pesantissime. L'ipotesi prevalente sarebbe quella di "nessuna zona gialla fino al 30". Questo quanto prevede la bozza del nuovolegge Covid e che prorogherà il dpcm approvato lo scorso 2 marzo. Insomma, dal 7in poi misure anti-contagio ancor più stringenti e spalmate per l'intero mese. Un punto che, se confermato, aprirebbe uno scontro nel governo. Matteoe la Lega, infatti, si sono sempre detti contrari a questa ipotesi. Si era ragionato su un compromesso, ossia nessuna zona gialla mafino alla metà del mese. E ancora,nelle ultime ore aveva ...

