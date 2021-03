Decreto Covid: stop alle zone gialle fino 30/4, scudo penale a chi vaccina (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutta l’Italia sarà zona rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Niente zone gialle, come si legge nel Decreto che sarà approvato dal Consiglio dei ministri: “Nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione”. Tuttavia per andare incontro alle richieste di Forza Italia e Lega viene prevista la possibilità di un allentamento delle misure se contagi e avanzamento della campagna vaccinale lo consentiranno. Ma solo “con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento”. Cosa è possibile fare dal 7 al 30 aprile 2021 Nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutta l’Italia sarà zona rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Nientegi, come si legge nelche sarà approvato dal Consiglio dei ministri: “Nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione”. Tuttavia per andare incontrorichieste di Forza Italia e Lega viene prevista la possibilità di unntamento delle misure se contagi e avanzamento della campagnale lo consentiranno. Ma solo “con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento”. Cosa è possibile fare dal 7 al 30 aprile 2021 Nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle ...

Advertising

sole24ore : Decreto Covid: Italia ancora rossa o arancione fino a 30 aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini… - rtl1025 : ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in… - rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - nutellina84 : RT @rtl1025: ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due… - CarnevaliG : Decreto Covid. Sì al vaccino obbligatorio per i sanitari e allo ‘scudo’ giuridico, ma solo per i vaccinatori. Scuol… -