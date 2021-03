Decreto Covid, regole zona rossa, vaccino e scuola: bozza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Italia in zona rossa e arancione dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni su visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in zona rossa, senza possibilità di deroghe per le regioni. E ancora, obbligo vaccinale per operatori sanitari e farmacisti e scudo penale per chi somministra il vaccino. Sono alcuni dei punti previsti nella bozza del nuovo Decreto Covid, ora sul tavolo del Consiglio dei ministri. Italia rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Al bando le zone gialle: "nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla" si applicano "le misure stabilite per la zona arancione". Nel testo c'è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Italia ine arancione dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni su visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in, senza possibilità di deroghe per le regioni. E ancora, obbligo vaccinale per operatori sanitari e farmacisti e scudo penale per chi somministra il. Sono alcuni dei punti previsti nelladel nuovo, ora sul tavolo del Consiglio dei ministri. Italiao arancione dal 7 al 30 aprile. Al bando le zone gialle: "nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano ingialla" si applicano "le misure stabilite per laarancione". Nel testo c'è la ...

