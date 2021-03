Decreto Covid, regole zona rossa, vaccino e scuola: bozza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Italia in zona rossa e arancione dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni su visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in zona rossa, senza possibilità di deroghe per le regioni. E ancora, obbligo vaccinale per operatori sanitari e farmacisti e scudo penale per chi somministra il vaccino. Sono alcuni dei punti previsti nella bozza del nuovo Decreto Covid, ora sul tavolo del Consiglio dei ministri. Italia rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Al bando le zone gialle: “nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla” si applicano “le misure stabilite per la zona arancione”. Nel testo c’è la ‘concessione’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Italia ine arancione dal 7 fino al 30 aprile, con restrizioni su visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in, senza possibilità di deroghe per le regioni. E ancora, obbligo vaccinale per operatori sanitari e farmacisti e scudo penale per chi somministra il. Sono alcuni dei punti previsti nelladel nuovo, ora sul tavolo del Consiglio dei ministri. Italiao arancione dal 7 al 30 aprile. Al bando le zone gialle: “nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano ingialla” si applicano “le misure stabilite per laarancione”. Nel testo c’è la ‘concessione’ ...

Advertising

sole24ore : Decreto Covid: Italia ancora rossa o arancione fino a 30 aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini… - rtl1025 : ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in… - rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - leon96ify : RT @Open_gol: C'è la conferma: nessuna zona gialla fino al 30 aprile. Tutte le novità del testo ora in Cdm - SILVIALUCISANO : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… -