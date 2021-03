Decreto Covid, ok del CdM: a scuola fino alla prima media, nessuno in zona gialla fino al 30 aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Covid che stabilisce le misure per rallentare il contagio su tutto il territorio nazionale. Confermate le misure anticipate nei giorni scorsi in merito alla stretta sulle restrizioni nelle Regioni: dal 7 al 30 aprile, infatti, si applicheranno di norma solo quelle da zona arancione (anche per le Regioni in cui si registreranno dati da zona gialla) e rossa anche se saranno possibili deroghe – ma nessun meccanismo di automatismo – da parte del governo nel caso in cui oltre a dati positivi sui contagi si potranno presentare risultati particolarmente buoni anche nella campagna di vaccinazione, soprattutto in riferimento alle persone anziane e alle persone fragili. Conferme delle anticipazioni dei giorni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovoche stabilisce le misure per rallentare il contagio su tutto il territorio nazionale. Confermate le misure anticipate nei giorni scorsi in meritostretta sulle restrizioni nelle Regioni: dal 7 al 30, infatti, si applicheranno di norma solo quelle daarancione (anche per le Regioni in cui si registreranno dati dagi) e rossa anche se saranno possibili deroghe – ma nessun meccanismo di automatismo – da parte del governo nel caso in cui oltre a dati positivi sui contagi si potranno presentare risultati particolarmente buoni anche nella campagna di vaccinazione, soprattutto in riferimento alle persone anziane e alle persone fragili. Conferme delle anticipazioni dei giorni ...

