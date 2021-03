Decreto Covid, niente zone gialle fino al 30 aprile e stop visite agli amici. Obbligo di vaccino per i sanitari (Di mercoledì 31 marzo 2021) In arrivo il nuovo Decreto legge Covid , che proroga il dpcm dello scorso 2 marzo e prevede misure anti contagio più rigide dal 7 aprile e per tutto il prossimo mese. Secondo quanto prevede una bozza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) In arrivo il nuovolegge, che proroga il dpcm dello scorso 2 marzo e prevede misure anti contagio più rigide dal 7e per tutto il prossimo mese. Secondo quanto prevede una bozza ...

Advertising

fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - LegaSalvini : #SALVINI: 'RIAPERTURE? SIANO IN DECRETO SE DATI MIGLIORANO' - fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - elivito : RT @Open_gol: C'è la conferma: nessuna zona gialla fino al 30 aprile. Tutte le novità del testo ora in Cdm - infoitinterno : Riapertura scuole, nel decreto covid possibile norma che vieta alle Regioni di chiudere fino alla prima media -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid Dl Covid, medici: 'scudo penale' e 'obbligo vaccinale' una delusione ...il Decreto Legge sarà approvato nei termini delle bozze che stanno circolando, non possiamo nascondere un po' di delusione: i provvedimenti a tutela dell'operato dei professionisti durante il Covid ...

Covid: Brescia, 'come per Ordini Viminale acceleri su voto elettronico' Entro giugno è atteso il decreto attuativo. Sfruttiamo la finestra delle prossime amministrative e spendiamo il milione di euro stanziato". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari ...

Decreto Covid: Italia ancora rossa o arancione fino al 30 aprile, possibili deroghe in base a ... Il Sole 24 ORE Covid, i contenuti del nuovo decreto Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

ECCO IL NUOVO DECRETO LEGGE Intanto, secondo quanto emerge da quella che sarà la nuova bozza del decreto Covid, fino al 30 aprile nelle zone rosse NON sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno ma ...

...ilLegge sarà approvato nei termini delle bozze che stanno circolando, non possiamo nascondere un po' di delusione: i provvedimenti a tutela dell'operato dei professionisti durante il...Entro giugno è atteso ilattuativo. Sfruttiamo la finestra delle prossime amministrative e spendiamo il milione di euro stanziato". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Intanto, secondo quanto emerge da quella che sarà la nuova bozza del decreto Covid, fino al 30 aprile nelle zone rosse NON sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno ma ...