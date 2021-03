Decreto Covid, Italia rossa o arancione fino al 30 aprile: spostamenti, riaperture e possibili deroghe (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto legge con le misure anti-coronavirus che saranno vigenti fino al 30 aprile. Si confermano le restrizioni in atto con l’apertura per possibili deroghe, ma l’Italia rimarrà per il momento rossa e arancione. Nel Decreto viene inserito anche lo scudo penale per il personale sanitario che somministra i vaccini contro il coronavirus e alcune disposizioni per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario. Nuovo Decreto anti-Covid fino al 30 aprile Il governo Draghi conferma le restrizioni introdotte a inizio marzo per contrastare il coronavirus, con l’esclusione delle zone ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovolegge con le misure anti-coronavirus che saranno vigential 30. Si confermano le restrizioni in atto con l’apertura per, ma l’rimarrà per il momento. Nelviene inserito anche lo scudo penale per il personale sanitario che somministra i vaccini contro il coronavirus e alcune disposizioni per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario. Nuovoanti-al 30Il governo Draghi conferma le restrizioni introdotte a inizio marzo per contrastare il coronavirus, con l’esclusione delle zone ...

