Decreto Covid, ecco la bozza: vaccini obbligatori anche per i farmacisti, confermato lo stop alle zone gialle fino al 30 aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) A pochi minuti dall’inizio del Consiglio dei ministri, è iniziata a circolare la bozza del Decreto legge Covid che il presidente Mario Draghi sottoporrà ai membri dell’esecutivo. Confermate le aspettative e le indiscrezioni della vigilia: nessuna zona gialla fino al 30 aprile. La bozza prevede infatti che si applichino, dal 7 aprile a fine mese, solo misure restrittive da zona rossa e arancione. In realtà, dal testo, risulterebbe la possibilità di deroghe in capo al Consiglio dei ministri: qualora i livelli di contagio e il progresso della campagna vaccinale lo consentissero, sarà possibile allentare le restrizioni. Scuole, nessuna possibilità di intervento per i presidenti di Regione Per una deroga concessa al Cdm, un’altra viene rimossa: è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) A pochi minuti dall’inizio del Consiglio dei ministri, è iniziata a circolare ladelleggeche il presidente Mario Draghi sottoporrà ai membri dell’esecutivo. Confermate le aspettative e le indiscrezioni della vigilia: nessuna zona giallaal 30. Laprevede infatti che si applichino, dal 7a fine mese, solo misure restrittive da zona rossa e arancione. In realtà, dal testo, risulterebbe la possibilità di deroghe in capo al Consiglio dei ministri: qualora i livelli di contagio e il progresso della campagna vaccinale lo consentissero, sarà possibilentare le restrizioni. Scuole, nessuna possibilità di intervento per i presidenti di Regione Per una deroga concessa al Cdm, un’altra viene rimossa: è ...

