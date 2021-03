Decreto Covid e zona rossa: cosa succede dopo Pasqua (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuove misure e regole anti-Covid in Italia, attese oggi dal Consiglio dei ministri. Le nuove norme sono destinate a sostituire quelle che scadono il 6 aprile, dopo Pasqua e Pasquetta che l’Italia trascorrerà in zona rossa. Il premier Draghi ha già fatto sapere che le misure dipenderanno da un’attenta analisi dell’andamento dei contagi. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che nel Decreto legge dovrebbe essere previsto un meccanismo che, da una data ‘x’ in poi e in presenza di dati “molto positivi”, potrebbe permettere un allentamento delle misure. La norma in questione – che tuttavia non dovrebbe espressamente menzionare le aree ‘gialle’ – potrebbe consentire già in aprile degli alleggerimenti delle misure anti-Covid, degli “sprazzi di giallo”, chiariscono le stesse ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuove misure e regole anti-in Italia, attese oggi dal Consiglio dei ministri. Le nuove norme sono destinate a sostituire quelle che scadono il 6 aprile,e Pasquetta che l’Italia trascorrerà in. Il premier Draghi ha già fatto sapere che le misure dipenderanno da un’attenta analisi dell’andamento dei contagi. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che nellegge dovrebbe essere previsto un meccanismo che, da una data ‘x’ in poi e in presenza di dati “molto positivi”, potrebbe permettere un allentamento delle misure. La norma in questione – che tuttavia non dovrebbe espressamente menzionare le aree ‘gialle’ – potrebbe consentire già in aprile degli alleggerimenti delle misure anti-, degli “sprazzi di giallo”, chiariscono le stesse ...

Advertising

Corriere : Nuovo decreto Covid, ipotesi ristoranti aperti a pranzo (ma si valuterà solo dal 20 aprile) - renatobrunetta : Domani nel decreto Covid il governo sbloccherà tutti i #concorsi della #Pa: il #Cts ieri ha consentito di sbloccare… - rtl1025 : ?? Nel decreto #Covid atteso domani in #Cdm ci sarà un meccanismo che a partire da una certa data di aprile preveder… - GiampaoloScopa : RT @ilriformista: #DecretoCovid, le novità in vista del 7 aprile - robreg1 : RT @claudiocerasa: Caro Gratteri, ti sfidiamo in tribunale. Come si arriva a 500 mila al giorno. Oltre il decreto Covid. Aspettando CureVac… -