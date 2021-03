Decreto Covid, cosa succede ora agli operatori sanitari no-vax che rifiutano la dose di vaccino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il governo Draghi interviene direttamente sulla questione degli operatori sanitari che rifiutano il vaccino contro il Coronavirus. Come emerso dal Decreto Covid approvato in Consiglio dei ministri oggi, 31 marzo, è confermato l’obbligo di vaccinarsi per «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali». In caso di rifiuto, sarà possibile sospendere chi non vorrà sottoporsi alla dose di vaccino. L’allontanamento non sarà definitivo e durerà al massimo fino al 31 dicembre del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il governo Draghi interviene direttamente sulla questione deglicheilcontro il Coronavirus. Come emerso dalapprovato in Consiglio dei ministri oggi, 31 marzo, è confermato l’obbligo di vaccinarsi per «gli esercenti le professionie e glidi interesseo che svolgono la loro attività nelle strutturee, socioe e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali». In caso di rifiuto, sarà possibile sospendere chi non vorrà sottoporsi alladi. L’allontanamento non sarà definitivo e durerà al massimo fino al 31 dicembre del ...

