Decreto Covid approvato dal CdM: scuole aperte fino alla prima media nelle zone rosse. Nessuna zona gialla ma deroghe in caso di bassi contagi [VIDEO] (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende, il Decreto contenente le nuove misure anti-Covid. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese. L'articolo Decreto Covid approvato dal CdM: scuole aperte fino alla prima media nelle zone rosse. Nessuna zona gialla ma deroghe in caso di bassi contagi VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha, a quanto si apprende, ilcontenente le nuove misure anti-. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà validofine del mese. L'articolodal CdM:gimaindi

rtl1025 : ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in… - fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - Carmela_oltre : RT @sole24ore: Decreto #Covid: #Italia ancora rossa o arancione fino al #30aprile, possibili deroghe in base a #contagi e #vaccini ??https:/… - 7marj : RT @ElioLannutti: Decreto anti-Covid, ok dal Cdm: Italia rossa e arancione per tutto aprile. Obbligo vaccinale per i farmacisti e niente zo… -