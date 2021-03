Decreto Covid approvato dal CdM: scuole aperte fino alla prima media nelle zone rosse. Nessuna zona gialla ma deroghe in caso di bassi contagi. BOZZA (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende, il Decreto contenente le nuove misure anti-Covid. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha, a quanto si apprende, ilcontenente le nuove misure anti-. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà validofine del mese. L'articolo .

Advertising

rtl1025 : ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in… - fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - GuidoniaBigBang : Le nuove misure #AntiCovid19 in vigore dal #7Aprile - lucafaccio : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… -