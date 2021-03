Advertising

stebellentani : E anche stavolta sono circolate le anticipazioni di tutti i punti del prossimo decreto legge (restrizioni dopo Pasq… - Corriere : Nuovo decreto Covid, ipotesi ristoranti aperti a pranzo (ma si valuterà solo dal 20 aprile) - rtl1025 : ?? Nel decreto #Covid atteso domani in #Cdm ci sarà un meccanismo che a partire da una certa data di aprile preveder… - news_mondo_h24 : Decreto Aprile, la stretta dura per tutto il mese. Niente zona Gialla ma qualche riapertura è possibile - FiscoSette : Ecco le nuove date per i pagamenti delle cartelle e della rottamazione ter -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Aprile

... LE REGOLE IN BOZZA Per il resto delle misure, l'impianto delCovid in arrivo oggi in Cdm è una quasi totale conferma delle dure misure già adottate dal13 marzo - 6: ......ancora aperto illegge Covid atteso questo pomeriggio in Consiglio dei ministri: si lavora ancora al meccanismo che potrebbe consentire un margine per le aperture intorno al 20per le ...Il governo Draghi continua a studiare le contromosse per affrontare l'emergenza Coronavirus. Ma i numeri sono impietosi ed indicano un aumento dei contagi, complice la variante inglese ormai dilagante ...È convocato per le 17 del 31 marzo il consiglio dei ministri, dove si ipotizza il Governo varerà il nuovo decreto per dare le regole alla convivenza in zona rossa e zona arancione per il prossimo mese ...