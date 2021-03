Decreto anticovid. Draghi: non illudo gli Italiani, se dati migliori meno restrizioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel pomeriggio in programma il Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovo Decreto con le misure anti - covid dopo il 6 aprile e le norme sugli operatori sanitari no - vax. Quasi certo che sarà ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel pomeriggio in programma il Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovocon le misure anti - covid dopo il 6 aprile e le norme sugli operatori sanitari no - vax. Quasi certo che sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto anticovid Decreto anticovid. Draghi: non illudo gli Italiani, se dati migliori meno restrizioni Nel pomeriggio in programma il Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovo decreto con le misure anti - covid dopo il 6 aprile e le norme sugli operatori sanitari no - vax. Quasi certo che sarà confermata la linea del ...

Covid: l'obbligo vaccinale per operatori sanitari è legittimo? ... "Obbligo per chi lavora con i malati" [ Torna su ] Il governo Draghi è in procinto di varare (probabilmente nel Cdm di oggi pomeriggio) un decreto legge sull'obbligo del vaccino anticovid per gli ...

Nuovo Dl anticovid: si lavora per maggiori aperture, contro i ministri rigoristi La norma più 'forte' è sicuramente quella che prevede l'obbligo di vaccinazione per tutto il personale della sanità aperture propugnate dalla Lega ...

