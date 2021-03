Decreto anti-Covid: zone rosse e arancioni per tutto aprile, obbligo vaccinale per i farmacisti (Di mercoledì 31 marzo 2021) È stato approvato nella serata di mercoledì 31 marzo il nuovo Dpcm anti-Covid che entrerà in vigore da martedì 7 aprile. Il Decreto legge firmato in queste ore dal Governo Draghi prevede che si applichino solo misure da zona arancione e rossa, ma dispone la possibilità di prevedere deroghe nel caso di bassi contagi e dati particolarmente buoni della campagna di vaccinazione. Il provvedimento, come annunciato, contiene anche lo scudo penale per i vaccinatori, l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e le regole per i concorsi pubblici. “In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) È stato approvato nella serata di mercoledì 31 marzo il nuovo Dpcmche entrerà in vigore da martedì 7. Illegge firmato in queste ore dal Governo Draghi prevede che si applichino solo misure da zona arancione e rossa, ma dispone la possibilità di prevedere deroghe nel caso di bassi contagi e dati particolarmente buoni della campagna di vaccinazione. Il provvedimento, come annunciato, contiene anche lo scudo penale per i vaccinatori, l’di vaccino per il personale sanitario e le regole per i concorsi pubblici. “In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, ...

Advertising

repubblica : ?? Cdm, ok al decreto anti-Covid: Italia rossa e arancione per tutto aprile. No zone gialle, possibili deroghe - repubblica : Oggi su Rep: ?? Decreto anti-Covid, no a ritorni automatici in zona gialla. Per un mese non si riapre [di Tommaso Ci… - StefanoFassina : Le restrizioni anti #COVID19 sono necessarie, purtroppo. Ma sono altrettanto necessari maggiori sostegni. Il DL… - fisco24_info : Decreto Covid, Salvini: 'No a scelte politiche di Speranza': Il leader della Lega sulle misure anti contagio e la c… - fax1974 : RT @repubblica: Decreto anti-Covid, Italia rossa e arancione tutto aprile. Oggi il Cdm sulle nuove misure. La bozza: obbligo vaccino anche… -