Decreto anti Covid, Italia rossa o arancione. Scuola in presenza fino alla prima media (Di mercoledì 31 marzo 2021) Italia arancione o rossa fino al 30 aprile, ma con la possibilità di "revisione" delle misure se i dati lo consentiranno. E' questa la mediazione venuta fuori dal Consiglio dei ministri, che ha approvato il nuovo Decreto anti Covid. Il Decreto che entrerà in vigore dal 7 aprile, prevede la proroga fino al 30 aprile delle misure previste dal precedente Decreto Covid (dunque niente zone gialle e niente riaperture per i ristoranti) ma con la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, "qualora lo consentano l`andamento dell`epidemia e l`attuazione del piano vaccini". Una mediazione raggiunta ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 marzo 2021)al 30 aprile, ma con la possibilità di "revisione" delle misure se i dati lo consentiranno. E' questa lazione venuta fuori dal Consiglio dei ministri, che ha approvato il nuovo. Ilche entrerà in vigore dal 7 aprile, prevede la prorogaal 30 aprile delle misure previste dal precedente(dunque niente zone gialle e niente riaperture per i ristor) ma con la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, "qualora lo consentano l`andamento dell`epidemia e l`attuazione del piano vaccini". Unazione raggiunta ...

