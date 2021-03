Debito pubblico, con la ripresa dell’inflazione globale potrebbe diventare ingestibile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato nella conferenza stampa del 25 marzo che “questo non è il momento di preoccuparsi per il Debito pubblico”. Per alcuni aspetti questa affermazione è più che giusta: l’aumento della spesa pubblica è infatti indispensabile per contrastare l’emergenza sanitaria; e senza fare nuovo Debito la povertà, i fallimenti e la disoccupazione dilagherebbero senza limiti. Ma per molti altri aspetti l’affermazione di Draghi è invece pericolosa e sbagliata: ormai il Debito pubblico italiano in euro è arrivato al 160% del Pil ed è molto probabile che senza una svolta decisa di 180 gradi diventi ingestibile. In Italia si sta diffondendo l’idea illusoria e dannosa che il Debito pubblico conti poco perché “tanto la Bce e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato nella conferenza stampa del 25 marzo che “questo non è il momento di preoccuparsi per il”. Per alcuni aspetti questa affermazione è più che giusta: l’aumento della spesa pubblica è infatti indispensabile per contrastare l’emergenza sanitaria; e senza fare nuovola povertà, i fallimenti e la disoccupazione dilagherebbero senza limiti. Ma per molti altri aspetti l’affermazione di Draghi è invece pericolosa e sbagliata: ormai ilitaliano in euro è arrivato al 160% del Pil ed è molto probabile che senza una svolta decisa di 180 gradi diventi. In Italia si sta diffondendo l’idea illusoria e dannosa che ilconti poco perché “tanto la Bce e ...

