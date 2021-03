De Sciglio | “Il Milan non mi stupisce | tutto è cambiato con Maldini”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Mattia De, ex difensore die Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'gianlucadimarzio.com': le sue dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : .@mattia_desci a @DiMarzio: 'Il @acmilan non mi stupisce: tutto è cambiato con #Maldini' - #ACMilan #Milan… - notizie_milan : Lo sfogo di De Sciglio: “Ho accusato tante critiche al Milan” - sportli26181512 : De Sciglio sul Milan: 'E' cambiato tutto con l’arrivo di Maldini. Poca chiarezza societaria nei miei ultimi anni in… - MilanNewsit : De Sciglio sul Milan: 'E' cambiato tutto con l’arrivo di Maldini. Poca chiarezza societaria nei miei ultimi anni in… - MilanWorldForum : De Sciglio:'Milan, ecco perchè andava sempre peggio' Le dichiarazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Sciglio Milan

Così ha parlato Mattia Dee così è la situazione relativa al suo futuro. Il terzino ... con i francesi ben contenti se l'esterno exdovesse restare in Ligue1. Come racconta Tuttosport , ...... il primo nome sulla lista delle entrate è quello dell'ex, ora a Sassuolo, Manuel Locatelli . Come rivela calciomercato.com , questa opportunità risponde al nome di Mattia De, che non ...Intervistato da "Gianlucadimarzio.com", Mattia De Scigio, terzino classe 1992 di proprietà della Juventus, attualmente in forza al Lione, parla del suo futuro ...Mattia De Sciglio, terzino del Lione in prestito dalla Juventus, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com. Ecco le sue parole ...