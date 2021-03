De Luca emana una nuova ordinanza e invita i vescovi a rispettare le norme

(Di giovedì 1 aprile 2021) di Monica De Santis A pochi giorni dalla Pasqua, il Governatore della Regione Campaniauna, la numero 12 dove si dispongono nuove misure di prevenzione sanitaria in vista, appunto, delle festività. Nell’il governatore punta il dito in modo particolare contro idella regione, dopo che sono giunte numerose segnalazioni di assembramenti e affollamenti nella scorsa Domenica delle Palme in prossimità di alcuni edifici di culto, nonché attività ed iniziative, in programmazione nella settimana delle Festività della Santa Pasqua, che per le modalità di svolgimento potrebbero comportare il grave e concreto rischio di ulteriore diffusione del contagio fra la popolazione campana. Per questi motivi, in primis il Governatore ha disposto che nel Comune di Sant’Anastasia dove ...

Deuna nuova ordinanza e invita i vescovi - come titola il quotidiano 'Le Cronache' a rispettare le norme. A pochi giorni dalla Pasqua, il Governatore della Regione Campania punta il dito in ...Telese per 'la Verità' BEPPE GRILLO DAVIDE CASALEGGIO Allarme catodico in casa 5 Stelle. Beppe Grilloun nuovo decalogo sui rapporti tra il Movimento e la tv, accompagnando questo diktat ...Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop visite ad amici in zona rossa. Scuole, i presidenti di Regione non possono più emanare ordinanze restrittive ...Si torna in classe fino alla prima media in tutta Italia, zone rosse comprese, e i governatori non potranno emanare ordinanze più restrittive ... Una norma già ribattezzata “anti De Luca” tra i primi ...