Ddl Zan, Elodie contro l’ostruzionismo della Lega: “Indegni” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Era fissata per ieri in Senato la riunione per la calendarizzazione della legge Zan contro l’omofobia, ma è stata rinviata. La commissione, presieduta dal leghista Andrea Ostellari, ha dato la precedenza al ddl sull’Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza Covid. È arrivato così lo sfogo della cantante Elodie contro la Lega. Elodie contro la Lega Dopo il rinvio della riunione in Senato per la legge Zan, la cantante Elodie si scaglia contro la Lega e soprattutto contro il senatore Simone Pillon, da sempre contrario all’approvazione della legge contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Era fissata per ieri in Senato la riunione per la calendarizzazionelegge Zanl’omofobia, ma è stata rinviata. La commissione, presieduta dal leghista Andrea Ostellari, ha dato la precedenza al ddl sull’Abilitazione all’esercizioprofessione di avvocato durante l’emergenza Covid. È arrivato così lo sfogocantantelalaDopo il rinvioriunione in Senato per la legge Zan, la cantantesi scaglialae soprattuttoil senatore Simone Pillon, da sempre contrario all’approvazionelegge...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere… - SirDistruggere : La risposta a una popolare domanda che leggo spesso nei commenti agli articoli sul Ddl Zan. - SimoPillon : Solidarietà massima alla prof. Simonetta Matone, aggredita dai pasdaran dell'ideologia #LGBTQ per aver osato firmar… - francang1950 : RT @Misurelli77: Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere in Parl… - CarriaggioM : RT @Misurelli77: Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere in Parl… -