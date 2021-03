DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 1° aprile: Yigit torna alla carica con Sanem (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca ambientata a Istanbul e con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’episodio in onda giovedì 1 aprile 2021? Gli spoiler che giungono dalla Turchia svelano che Yigit tornerà alla carica su Sanem anche se quest’ultima gli ha detto più volte che tra loro ci può essere solo amicizia. L’editore non si arrenderà e farà credere alla Aydin che la sua gamba è peggiorata. Nel frattempo Leyla ed Emre saranno in crisi, ma anche Aziz e Mihriban entreranno in crisi a causa di Huma. Yigit ci riprova con Sanem Le ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quarto appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la soap opera turca ambientata a Istanbul e con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’episodio in onda giovedì 12021? Gli spoiler che giungono dTurchia svelano chetorneràsuanche se quest’ultima gli ha detto più volte che tra loro ci può essere solo amicizia. L’editore non si arrenderà e farà credereAydin che la sua gamba è peggiorata. Nel frattempo Leyla ed Emre saranno in crisi, ma anche Aziz e Mihriban entreranno in crisi a causa di Huma.ci riprova conLe ...

