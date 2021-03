Dantedì | il decimo canto del Purgatorio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Giurato si saria ch’el dicesse ‘Ave!’; perché iv’era imaginata quella ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave… Quiv’era storiata l’alta gloria del roman principato, il cui valore mosse Gregorio a la sua gran vittoria… Non vo’ però, lettor, che tu ti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuol che ‘l debito si paghi…“. Questi sono alcuni dei versi deldel. Dante e Virgilio entrano nella prima cornice. Fanno incontri contrastanti: da una parte gli esempi delle anime umili di Maria, David e l’imperatore Traiano. Dall’altra, in contrapposizione, le anime dannate dei superbi. Questo per accentuare uno dei miseri peccati mortali: la superbia. Dante e Virgilio, in questo, oltrepassano la porta del. Che si chiude alle loro spalle, provocando un forte ...